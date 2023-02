TVDE: “Em primeira linha, o empregador é a plataforma”, diz ministra

Ana Mendes Godinho justifica a possibilidade de vinculação do estafeta ou motorista ao intermediário com o modelo “vencedor” dos TVDE. Mas conclui que fica em aberto quem será, no futuro, o empregador.

TVDE: “Em primeira linha, o empregador é a plataforma”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: TVDE: “Em primeira linha, o empregador é a plataforma” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar