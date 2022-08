Um milhão trabalha de casa, só 30% devido à covid-19

Cerca de um milhão de pessoas trabalhou a partir de casa no segundo trimestre, já depois de levantada a obrigatoriedade. Ao contrário do que acontecia no início da pandemia, já só 30% dizem que o fazem devido à covid-19. Um quarto trabalha de casa fora do horário.

