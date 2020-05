Vieira da Silva: “Os trabalhadores independentes são uma das áreas de preocupação”

"Os trabalhadores independentes foram apanhados numa altura em que as mudanças que foram introduzidas há uns anos ainda não produziram efeitos de proteção como irão fazer no futuro, nomeadamente com a criação de carreiras contributivas que garantam uma proteção mais significativa. Obviamente, essa é uma das áreas de preocupação", diz Vieira da Silva em entrevista ao Negócios.