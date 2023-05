11 perguntas e respostas sobre o que vai mudar nas licenças parentais

Partilhar artigo



As alterações ao Código do Trabalho já revelavam alterações às licenças parentais, mas as opções só ficam completas e claras com a regulamentação que estabelece os novos subsídios.



Há novos incentivos à partilha de licenças que podem animar o debate sobre a organização em casa e no trabalho. Há também mudanças nas licenças e subsí...