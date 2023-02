Alterações ao Código do Trabalho foram aprovadas. Saiba o que muda

Partilhar artigo



O texto final das alterações ao Código do Trabalho da chamada "agenda do trabalho digno" foi aprovado esta sexta-feira, no Parlamento, apenas com os votos favoráveis do PS, que tem maioria absoluta.



BE, PCP e Iniciativa Liberal votaram contra a proposta. PSD, Chega, PAN e Livre abstiveram-se.