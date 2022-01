Governo confirma: teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir de sábado

O teletrabalho vai deixar de ser obrigatório a partir do próximo sábado, dia 15 de janeiro, tal como anunciado na semana passada, confirmou ao Negócios fonte oficial do Ministério do Trabalho (MTSSS).

"Depois do dia 14, a adoção do teletrabalho passa a ser apenas recomendado" para os trabalhadores que possam exercer as suas funções a partir de casa, disse em resposta ao Negócios fonte oficial do MTSSS.





O teletrabalho foi obrigatório durante três semanas desde a semana do Natal, em todo o país.Esta quinta-feira, não houve Conselho de Ministros, o que motivou a questão colocada ao Ministério do Trabalho.Notícia em atualização