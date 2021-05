Governo propôs “incentivos” para que homens tirem 40% da licença parental

A proposta foi feita há mais de um ano, no âmbito do grupo de trabalho sobre conciliação que foi criado há dois. Ana Mendes Godinho diz que é um dos temas a rever no Código do Trabalho. UGT pede que o Governo seja consequente.

