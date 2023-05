Diferenças salariais entre público e privado são maiores entre licenciados

As diferenças no salário médio entre os trabalhadores do setor público e privado são maiores entre quem tem ensino superior (30,7%), o que pode estar associado ao facto de os funcionários públicos serem em média mais velhos, conclui o INE.





"Em termos médios, para os trabalhadores com ensino superior, em relação aos quais se registaram remunerações mais elevadas, observa-se uma maior diferença entre o setor das Administrações Públicas (2.957 euros brutos) e o setor privado (2.263 euros) alcançando quase 700€ (30,7%)", explica o destaque publicado esta terça-feira, elaborado a partir de uma análise aos dados da Autoridade Tributária (AT) relativos a 2021.





Esta diferença entre licenciados é superior do que a diferença do salário médio para quem tem o terceiro ciclo (13,6%) ou o secundário (12,3%) e, mesmo entre quem tem o ensino superior, vai-se esbatendo à medida que o salário aumenta:na fatia que corresponde ao topo da distribuição é de apenas 180 euros (3,3%).





"Este resultado pode estar associado, entre outros fatores, à diferente composição etária dos trabalhadores do setor das Administrações Públicas e do setor privado, com o primeiro grupo a apresentar uma idade média mais elevada dos trabalhadores, incluindo aqueles com ensino superior completo. A este facto, associam-se maior acumulação de capital humano e de experiência profissional, com tradução nas remunerações auferidas pelos trabalhadores".





As diferenças entre diversos indicadores dos setores público e privado foram retiradas a partir dos dados da Autoridade Tributária (AT) relativos a 2021, os mesmos que mostraram em abril que de uma forma geral metade dos indivíduos recebiam salários abaixo de 1.050 euros.



Metade do privado está abaixo dos 996 euros, contra 1.778 euros no público





Agora, o INE publicou uma análise que evidencia várias diferenças entre público e privado, muitas das quais terão a ver com o facto de o setor público ser mais qualificado: 55,2% trabalhadores têm ensino superior, contra apenas 23% no privado.



Assim, enquanto a mediana no privado é de 996 euros, o que significa que metade dos trabalhadores recebem abaixo deste valor), estando os salários concentrados neste valor.



Já nas administrações públicas, "verifica-se igualmente alguma concentração de trabalhadores em torno da moda (entre 850 euros e 900 euros) mas a mediana correspondia a 1.778 euros" em 2021.



Da mesma forma, em linha com o que revelam outros indicadores, a média é bastante diferente: 2.019 euros no público e 1.335 euros no privado, ou mais 51,2%.



"Este resultado reflete, como referido e entre outros fatores, diferenças no tipo de trabalho realizado e qualificações dos trabalhadores que os integram", diz o INE.