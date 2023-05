Desemprego registado volta a descer em abril

O número de desempregados inscritos no final de mês voltou a descer em abril pelo terceiro mês consecutivo, voltando a ficar abaixo das 300 mil pessoas. Foi nas regiões da Madeira e do Algarve que o desemprego registado mais recuou.Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), apontam para 295,4 mil desempregados inscritos no final do mês, numa redução de 3,5% face ao mês anterior e de 6% em termos homólogos.

"Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2022, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-18 452), os que procuram novo emprego (-17 238) e os inscritos há 12 meses ou mais (-37 764)", diz o IEFP.

Estes dados não estão corrigidos de fatores sazonais. Em termos homólogos, foi na Madeira (-31%) e no Algarve (-16,6%) que o desemprego baixou mais. Foi também no Algarve que se registou a maior redução em cadeia (-22%).



Novas inscrições caem 23% face a março

O número de novas inscrições ao longo do mês, que também é um indicador importante, registou igualmente uma quebra de 1,4% em termos homólogos e de 23% em cadeia, uma vez que em março, como explicámos na altura , o número tinha crescido muito (15%).Assim, ao longo do mês de abril, inscreveram-se nos centros de emprego 37 mil novos desempregados.Ao longo do mês de abril, as ofertas de emprego caíram 26% em termos homólogos e 40% em cadeia.As colocações, que só se referem a quem conseguiu emprego por via do IEFP (excluindo as situações em que o conseguiu de forma direta), foram 7,7 mil, numa redução de 15% tanto em termos homólogos como em cadeia.Notícia atualizada às 11:24 com mais informação