Desemprego baixa no fim de março mas novas inscrições sobem 15%

Os centros de emprego chegaram ao final do mês de março com menos desempregados registados, quer na comparação homóloga (-6,2%) quer em comparação com fevereiro (-3%).



Trata-se da segunda descida consecutiva, uma vez que em fevereiro o número também tinha baixado. No final de março havia 306.157 desempregados inscritos, de acordo com o relatório mensal do IEFP e tal como ilustra o gráfico:





Mas além do indicador que retrata a situação no final do mês (o chamado "stock") há outro que nos diz quantas pessoas se inscreveram nos centros de emprego ao longo do mês (o chamado "fluxo) e que também é importante, até porque pode sinalizar o que acontecerá no futuro.

O que este último nos diz é que ao longo do mês de março se inscreveram nos centros de emprego 48.125 desempregados, mais 14,7% do que em fevereiro e mais 14,9% do que em março do ano passado, de acordo com o mesmo relatório do IEFP.



É preciso esperar para ver se o mercado de trabalho consegue ou não absorver estes novos desempregados.



Há no entanto dados encorajadores ao nível das ofertas de emprego, que subiram 47%, para 14,4 mil face ao mês anterior.





registado em março (306.157 pessoas), foi o valor mais baixo, nesse mês [de março], nos últimos 30 anos". O Governo diz o mesmo em relação aos jovens desempregados.

Por regiões, e regressando aos dados do desemprego no final do mês (o "stock"), é no Algarve e na Madeira que o número de desempregados mais recua face a fevereiro.A nível regional, no mês de março de 2023, com exceção do Alentejo (+7,2%) e Centro (+0,7%), o desemprego diminuiu, emtermos homólogos, com destaque para as regiões autónomas da Madeira (-32,8%), Algarve (-14,3%) e Açores (-13,9%)", diz o IEFP."Já em relação ao mês anterior, as regiões apresentaram decréscimos no desemprego, sendo a maior variação na região doAlgarve (-22,9%)", refere ainda o relatório.Em comunicado, o Ministério do Trabalho (MTSSS) destacou que "o desempregoNotícia atualizada às 11:38 com mais informação