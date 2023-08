Desempregados inscritos no IEFP aumentam pela primeira vez em seis meses

Leia Também Desemprego registado volta a descer em abril

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgou esta segunda-feira que o desemprego cresceu 2,5% em julho, em comparação com o mês anterior. Este valor representa, em termos absolutos, um crescimento de quase sete mil desempregados e vem contrariar a tendência de diminuição do desemprego dos últimos meses. Comparando com o mês de julho de 2022, o valor deste ano é também superior.O instituto revela que, em termos homólogos, são quase mais 25 mil desempregados inscritos do que em igual período do ano passado. No sentido inverso, há uma diminuição, em termos homólogos, de quase 18 mil desempregados inscritos no IEFP há 12 ou mais meses.No comunicado, o IEFP destaca que "no fim do mês de julho de 2023, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 284.330 indivíduos desempregados, número que representa 63,8% de um total de 445. 559 pedidos de emprego".Em julho de 2023, inscreveram-se nos centros do IEFP cerca de 42 mil novos desempregados, um valor superior ao mês anterior (+10,1%) e ao mesmo período de 2022 (+14,7%).Em junho, o desemprego tinha caído 2,8% em relação ao mês anterior e 1,7% em relação a 2022. A última vez que o emprego registou uma queda foi em janeiro com um aumento do desemprego a rondar os 4,9% e desde fevereiro que vinha a crescer todos os meses.