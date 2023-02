Emprego mais qualificado perdeu 140 mil trabalhadores

O emprego mais qualificado, que quase passou incólume pela pandemia e atingiu novos máximos na primeira metade do ano passado, já anulou os ganhos do período da reabertura económica. O quarto trimestre fechou com menos 140,4 mil trabalhadores entre as profissões mais qualificadas, mostram os dados do último inquérito ao emprego do INE divulgados esta quarta-feira.





