Governo admite teletrabalho obrigatório por mais 15 dias

O Executivo admite aprovar, no Conselho de Ministros desta quinta-feira, a extensão do teletrabalho obrigatório em todo o país por mais 15 dias, mesmo apesar do fim do estado de emergência. Patrões e sindicatos discordam da decisão.

