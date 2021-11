Lay-off clássico sobe e contraria outros indicadores

O número de trabalhadores abrangidos por lay-off clássico do Código do Trabalho voltou a subir, repetindo o segundo nível mais alto da série que começa em 2006. A evolução do apoio, que é essencialmente útil para as empresas que queiram reduzir horas de trabalho, contraria os indicadores de recuperação de atividade. Porém, a subida acompanha um progressivo recuo no chamado “apoio à retoma”

