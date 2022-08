Alemanha vai reduzir taxa sobre o gás para os 7%

2,419 cêntimos por quilowatt/hora adicional a partir de outubro, o que se traduzirá num aumento em centenas de euros para as famílias e empresas.

A Alemanha vai reduzir o valor da taxa aplicada ao gás natural numa tentativa de aliviar a pressão sobre as famílias e as empresas. A decisão, esta quinta-feira anunciada pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, aos jornalistas em Berlim, surge depois de o país ter anunciado que os consumidores terão de pagar um valor deCom esta redução, avança a Bloomberg, a taxa vai passar de 19% para 7%.A medida, de caráter temporário, entra em vigor a partir de outubro e irá permanecer até março de 2024, ou seja, enquanto a taxa adicional se aplicar. Na altura, o governante explicou que este valor adicional surge como uma "consequência da guerra ilegal de Putin contra a Ucrânia" e da escassez artificial de energia causada pela Rússia.Scholz disse ainda esperar que a redução da taxa (o IVA sobre o gás) seja totalmente transposta dos fornecedores para os consumidores. "Com este passo, estamos a reduzir a pressão sobre os consumidores. Esta redução do IVA será aplicável enquanto for cobrada a taxa sobre o gás", assegurou.

A nova taxa, em vigor a partir de outubro, visa ajudar os importadores de gás, como a Uniper, a fazer face aos elevados preços.