E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Notícia em atualização

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi está internado nos cuidados intensivos do hospital San Raffaele, em Milão, avança a agência Reuters.O multimilionário e quatro vezes primeiro-ministro de Itália, de 86 anos, tem apresentado vários problemas de saúde nos últimos anos e saiu do hospital na semana passada. Está na unidade de cardiologia, onde deu entrada com problemas respiratórios. A situação é estável, avança a imprensa italiana.