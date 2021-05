Procuradores e defesa querem julgamento à parte para o "seriamente doente" Berlusconi

Sempre envolto em polémica, "Il Cavaliere" encontra-se muito doente devido a complicações várias na sequência da infeção por covid-19 contraída em finais de 2020, o que poderá levar a que Silvio Berlusconi seja julgado à parte no processo Ruby, relacionado com as polémicas orgias "bunga bunga" numa casa detida pelo magnata dos media e antigo primeiro-ministro na ilha da Sardenha."Acreditamos absolutamente que Berlusconi esteja seriamente doente e que padeça de uma patologia severa e isso é referido pelos certificados médicos", afirmou a procuradora adjunta no processo judicial na comarca de Milão, Tiziana Siciliano, citada pela imprensa italiana.Argumentação usada para a procuradoria milanesa pedir para que seja "temporariamente" extraída uma certidão que permita ao líder do Força Itália ser julgado separadamente dos restantes acusados no caso Ruby.A defesa do ex-primeiro-ministro transalpino de 84 anos de idade associou-se prontamente à posição dos procuradores, acrescentando que o político transalpino necessita cumprir "repouso absoluto" de "60 a 90 dias" com o apoio de uma estrutura "doméstico-hospitalar".Berlusconi encontra-se entre os 29 acusados no processo, dos quais muitas são mulheres. O também empresário de media é acusado de subornar algumas dessas acusadas para mentirem em tribunal dizendo que as festas em causa eram eventos inocentes.Os juízes haviam entretanto adiado a audiência a Silvio Berlusconi para o próximo dia 26 de maio.