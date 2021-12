Áustria dá "trégua" a confinamento para não-vacinados no Natal e Ano Novo

cidadãos não vacinados , o Governo decidiu prolongar o confinamento, mas dar uma "folga" nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, bem como na véspera de Ano Novo, que será acompanhada de algumas restrições para evitar um aumento de casos de covid-19. Nos dias definidos, as



Nos dias definidos, as pessoas não-vacinadas vão poder reunir-se em pequenos grupos , com um máximo de 10 pessoas. Já as pessoas vacinadas ou recuperadas vão poder juntar-se em grupos maiores, de 11 a 25 pessoas, desde que apresentem um teste negativo à covid-19, em restaurantes e estabelecimentos similares.

O ministro da Saúde austríaco, Wolfgang Mueckstein, apelou ainda a quem não está vacinado para que o faça ainda antes do Natal e para que as pessoas que já foram vacinadas recebam a vacina de reforço.





A Áustria vai dar uma trégua nas pesadas restrições contra não-vacinados. O Governo anunciou esta sexta-feira que vai suspender temporariamente, durante a época natalícia, o confinamento obrigatório para quem ainda não foi vacinado contra a covid-19, de forma a que todos possam passar as festas em família.Mais de um mês depois de ter sido aprovado o confinamento obrigatório para A justificar a suspensão do confinamento está o recuo do número de novas infeções no país. Desde o início do confinamento obrigatório para não-vacinados (que prevê exceções apenas para trabalhar ou fazer "passeios higiénicos"), o número de novas infeções caiu cerca de 25% na Áustria.

"Em geral, o Natal deve ser comemorado com cuidado e em pequenos grupos. Recomenda-se que se faça um teste de PCR antes dos convívios e o cumprimento das medidas gerais de higiene: usar máscara, cumprir as medidas de higiene e limitar ao máximo os contactos pessoais, inclusive nos dias de Natal", disse.