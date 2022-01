Braço de ferro entre Rússia e Ucrânia: o que explica esta tensão às portas da Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tensão no Leste da Ucrânia continua a aumentar, com o país a temer uma invasão "a qualquer momento", apesar de a Rússia garantir que não tem intenção de avançar com planos de guerra. Já os Estados Unidos autorizaram esta semana o envio de armas norte-americanas para Kiev. Mas o que está em causa nesta "guerra não declarada"?Os alertas começaram a surgir depois de ter aumentado o nú...