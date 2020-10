Brexit: Conselho Europeu prepara países para todos os cenários, "incluindo "no-deal"

Nas conclusões adotadas durante a cimeira relativamente ao 'Brexit', publicadas enquanto a reunião ainda decorre, o Conselho Europeu "apela aos Estados-membros, instituições europeias e todos os intervenientes, para aumentarem a preparação a todos os níveis e para todos os tipos de cenários, incluindo o de 'no-deal' [cenário em que a UE e o Reino Unido não chegariam a um acordo comercial pós-'Brexit']".

O documento, publicado na rede social Twitter pelo porta-voz do Conselho, refere também que os líderes dos 27 "notam com preocupação que não houve progresso suficiente nos temas centrais para a UE para que um acordo possa ser alcançado".

At #EUCO conclusions on EU-UK relations have been adopted pic.twitter.com/Nr20hA9JcB