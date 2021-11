Bruxelas vai investir quase 2 mil milhões para acelerar transição digital na UE

p





A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que vai investir quase 2 mil milhões de euros para acelerar a transição digital na Europa. As verbas serão investidas no reforço dos apoios a projetos de inteligência artificial, cibersegurança e na criação e funcionamento da rede deolos europeus de inovação digital.Ao todo, Bruxelas prevê reforçar o financiamento da transição digital europeia com um total de 1,98 mil milhões de euros, com vista a realizar os "investimentos estratégicos essenciais para alcançar os objetivos da Comissão com vista a concretizar a Década Digital da Europa" , contribuindo para a criação de umaO financiamento será feito através do Programa Europa Digital, que tem um orçamento global previsto de 7,5 mil milhões de euros até 2028 e que tem como objetivo "acelerar a retoma económica e moldar a transformação digital da sociedade e da economia europeias, beneficiando em particular as pequenas e médias empresas".O Programa está dividido em três subprogramas. O que receberá o maior do financiamento (1,38 mil milhões de euros, até ao final de 2022) será o que é dedicado ao investimento na inteligência artificial, computação em nuvem e dados, comunicação quântica e no uso das tecnologias digitais em toda a economia e sociedade.Ao mesmo tempo, Bruxelas tem outros dois subprogramas no terreno: um para financiamento de projetos no domínio dacibersegurança, que irá dispor de um orçamento de 269 milhões de euros até ao final de 2022; e outro terá como foco a criação e apoio à rede deMargrethe Vestager, comissária europeia com a pasta da transição digital, defende que, com o Programa Europa Digital, será possível criar "infraestruturas digitais seguras e sustentáveis" e assegurar que as empresas e as famílias têm acesso a competências digitais "adequadas para participar ativamente no mercado de trabalho" e à inteligência artificial.