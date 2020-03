Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), para combater os efeitos económicos da pandemia. U

a Zona Euro deveria utilizar esta emissão de dívida comunitária, argumentando que não "existe risco moral e o interesse é comum", num artigo de opinião

Christine Lagarde, líder da instituição, anunciou om programa de compra de ativos do setor público e privado, no valor de 750 mil milhões de euros, que irá durar até, pelo menos, ao final de 2020.No entanto, Carlos Costa admite que apesar se ser um bom complemento para o PEPP, não existe nenhum veículo disponível para a emissão de dívida conjunta na Zona Euro e reforça que "são precisas soluções inovadoras".O líder do Banco de Portugal urge a uma maior cooperação entre os países da região, dizendo que "a falta de cooperação ou o fracasso na respetiva concretização no ataque à crise pode por em causa o futuro do projeto europeu". Tendo em conta que os diferentes Estados-Membros têm diferentes "margens de manobra orçamentais", Costa afirma à Reuters que "é necessário encontrar soluções para evitar que a emergência do coronavírus se torne numa segunda crise da dívida soberana".Para tal, defende então a emissão destas "corona bonds" com uma maturidade muito longa, de 30 anos, de forma a "diluir o impacto nas contribuições anuais dos Estados-Membros".Na passada sexta-feira, o governador do Banco de Portugal já tinha defendido que