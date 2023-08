Confirmado abrandamento da inflação alemã em julho para 6,2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estes dados vêm confirmar os dados provisórios adiantados pelo instituto no final do último mês.



O instituto refere que a "taxa de inflação enfraqueceu um pouco, mas continua num nível elevado".



O instituto refere que a "taxa de inflação enfraqueceu um pouco, mas continua num nível elevado". "A evolução dos preços dos alimentos continua a ser o motor da inflação. Além disso, os preços da energia voltaram a subir um pouco mais fortemente do que nos dois meses anteriores", nota a presidente do Destatis na nota divulgada esta terça-feira.



Leia Também Inflação na Alemanha volta a abrandar em julho para 6,2% "A evolução dos preços dos alimentos continua a ser o motor da inflação. Além disso, os preços da energia voltaram a subir um pouco mais fortemente do que nos dois meses anteriores", nota a presidente do Destatis na nota divulgada esta terça-feira.

Leia Também Inflação abranda para 3,1% em julho à boleia dos alimentos e bebidas não alcoólicas

A inflação da Alemanha abrandou no mês de julho. De acordo com os dados anunciados esta terça-feira pelo gabinete de estatística alemão, a taxa de inflação ficou nos 6,2%, um valor abaixo dos 6,4% registados em junho.O Destatis, instituto alemão de estatística, informou também que os preços ao consumidor subiram 0,3% em julho de 2023 em comparação com o mês anterior.No início de agosto, o Eurostat divulgou que a inflação na zona euro caiu para 5,3%, um valor inferior em 0,9 pontos percentuais aos valores revelados esta terça-feira sobre a inflação alemã.