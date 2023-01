França e Espanha aprofundam laços com tratado de cooperação

Leia Também Empresas portuguesas e espanholas apoiam ligação "urgente" da Ibéria com França

Espanha e França assinaram esta quarta-feira um tratado de amizade e cooperação que coloca as relações entre os dois países ao nível da relação de Espanha e Portugal, vizinhos históricos.O acordo, assinalado em Barcelona, inclui temas tão distintos como segurança, migrações, assuntos europeus ou interconexões, sendo que as ligações energéticas e ferroviárias entre as duas nações marcaram o encontro.Há vários anos que as ligações energéticas provocam tensões entre os dois país, porque Espanha só pode exportar 2,8% da eletricidade que produz devido a restrições francesas, um valor muito abaixo do recomendado pela União Europeia, de 10%.O acordo não inclui só assuntos económicos. Em matéria de migrações é esperado um avanço, nomeadamente sobre o encerramento de uma dezena de passagens fronteiriças por parte de França na região dos Pirenéus, por suspeitas de terrorismo e imigração ilegal.Foram ainda assinados acordos com vista à colaboração entre matéria de defesa, educação, economia social e uma declaração de apoio à Ucrânia em matéria agrária por parte dos dois ministérios da agricultura.