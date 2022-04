França: Macron vence primeira volta com 4,9 pontos de vantagem sobre Le Pen - Projeções

Emmanuel Macron terá vencido a primeira volta das eleições presidenciais francesas, realizadas este domingo, com 28,5% dos votos, de acordo com as projeções divulgadas pelo Ipsos-Sopra Steria. Na segunda volta, agendada para 24 de abril, Macron vai defrontar Marine Le Pen, do Reagrupamento Nacional (antiga Frente Nacional), que alcançou 23,6%.



Na terceira posição terá ficado o candidato Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, com 20,3%.



O candidato de extrema-direita Eric Zemmour alcança 7%, seguido de Valérie Pécresse, dos Republicanos, com 4,8%, e Yannick Jadot, dos Verdes/Aliança Livre Europeia, com 4,3%.



Jean Lassalle obteve 3,2%, enquanto o candidato comunista Fabien Roussel alcançou 2,6%, e Nicolas Dupont-Aignan conseguiu 2,2%.



A candidata socialista e antiga presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, obteve 2%, lançando o PSF numa profunda crise.



Pior, apenas os dois candidatos trotskistas: Philippe Poutou, com 0,8%, e Nathalie Arthaud, com 0,7%.



A taxa de abstenção deverá ser de 26,2%, o que representa o valor mais elevado desde 2002.