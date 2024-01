Gabriel Attal, de 34 anos, nomeado novo primeiro-ministro de França

energia e o seu empenho para implementar o projeto de restruturação e regeneração" que anunciou. "Em fidelidade ao espírito de 2017: superação e audácia. Ao serviço da Nação e dos Franceses", acrescentou.



Leia Também Primeira-ministra francesa demite-se Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024

A sua antecessora, Elisabeth Bourne apresentou esta segunda-feira o pedido de demissão do cargo de primeira-ministra de França, numa altura em que Macron planeia uma grande remodelação no governo para ganhar um novo élan após a contestação devido à nova lei da imigração.



O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou Gabriel Attal, de 34 anos, como o novo primeiro-ministro do país para suceder a Élisabeth Borne, que se demitiu esta segunda-feira.A notícia foi confirmada por Macron via Twitter, que fala do sucessor de Borne como Le Monde escreve que Gabriel Attal está "posicionado à esquerda da maioria presidencial e deverá tentar dar um novo fôlego ao segundo mandato de cinco anos de Emmanuel Macron".O mesmo jornal adianta que a passagem de testemunho está marcada para as 14:30 (hora francesa, 13:30 em Portugal) na residência oficial do primeiro-ministro, e que o novo primeiro-ministro já foi encarregado por Emmanuel Macron de formar um novo Governo.