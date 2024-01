Primeira-ministra francesa demite-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

Elisabeth Bourne apresentou esta segunda-feira o pedido de demissão do cargo de primeira-ministra de França. O presidente francês, Emmanuel Macron, já aceitou o pedido.Na rede social X (ex-Twitter), Macron agradeceu o trabalho desempenhado por Bourne.A saída de Elisabeth Bourne surge numa altura em que Macron planeia uma grande remodelação no governo para ganhar um novo élan após a contestação devido à nova lei da imigração.Bourne, de 62 anos, foi apenas a segunda mulher a desempenhar o cargo em França, para o qual foi nomeada em 16 de maio de 2022. O seu mandato foi mais longo do que a primeira mulher primeira-ministra, Édith Cresson, que ocupou o cargo durante 10 meses e 18 dias, entre maio de 1991 e abril de 1992.