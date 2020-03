Itália encerra museus, cinemas e teatros em todo o território

É mais uma medida do governo italiano para procurar conter a propagação do Covid-19. Encerramento, que se alarga também salas de jogos, escolas de dança e discotecas, deverá manter-se até 3 de abril. No país, há mais de cinco mil pessoas infetadas com o coronavírus.