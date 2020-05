Museus reabrem na segunda. O que vai mudar?

A data não foi escolhida por acaso. A 18 de maio, celebra-se o Dia Internacional dos Museus. No primeiro reencontro possível com a arte, as regras de saúde e segurança vão imperar. Para que o desconfinamento possa resultar.

Antes de perceber o que cada museu tem para lhe oferecer, o melhor será compreender o panorama geral para a reabertura. A 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, as portas voltam a abrir-se aos visitantes. Mas, com essa decisão, chegam novas regras que têm de ser cumpridas com rigor.



Um número reduzido de visitantes, uso obrigatório de máscara, desinfeção das mãos à entrada, distanciamento físico de dois menos no mínimo entre pessoas que não pertençam à mesma família, percursos de circulação definidos e identificados bem como o uso de luvas ou desativação nas obras de arte que convoquem essa interação do público. São estas as principais mudanças nos museus.



Em termos de programação, nos momentos que antes favoreciam o convívio, como as conversas ou visitas guiadas, a aposta continuará a ser "online". Já nos serviços físicos, nem todas as valências – como os serviços educativos - estarão disponíveis. É um regresso gradual, adaptado a esta nova realidade, para que o nosso espírito criativo não deixe de ser estimulado.





Quebra de turistas e a oportunidade para ensinar os mais novos

Mais de 20 museus, palácios e monumentos tutelados pela Direção Geral do Património Cultural estão na lista dos espaços que voltam a abrir portas no dia 18. No ano passado, receberam quase 4,7 milhões de visitantes. Um fluxo que, neste novo cenário, estará longe de se repetir com a quebra prevista no turismo.



Só o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, recebeu mais de um milhão de visitantes. Como mostravam as frequentes filas à porta deste monumento, a maior fatia era composta por estrangeiros. Com essa diminuição no fluxo de visitantes, a nossa sugestão é que consulte a lista dos espaços geridos pela DGPC e planeie uma visita com um sentido pedagógico, caso tenha filhos em idade escolar.



Mas nem todos os equipamentos tutelados pela DGPC reabrem a 18 de maio. Devido à pandemia, o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, assistiu a um atraso nas obras de remodelação. A relação com os visitantes vai ser feita "online", com a instituição a disponibilizar informações mais desenvolvidas sobre as peças do museu.







Programa ambicioso no Museu Nacional de Arte Antiga

No Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), um dos equipamentos geridos pela DGPC, o regresso, após o fecho forçado pela pandemia, conta com um programa recheado, de que pode fazer parte em duas modalidades: fora e dentro de casa. No dia 18, a partir das 19h00, há concerto do pianista Pedro Emanuel para ouvir a partir da Antena 2.



O MNAA lança uma nova exposição temporária, "A linha que fecha também abre", que coloca em diálogo Julião Sarmento com obras do Renascimento italiano. Os visitantes vão poder também ver, ao vivo, a obra inédita de Domingos Sequeira adquirida recentemente pelo museu, "Um Estudo para Camões".



Já os "Painéis de São Vicente", um dos destaques da coleção, ganham outro motivo para ir até ao MNAA. Os visitantes vão poder assistir ao restauro da obra, que decorre até 2022. Não há qualquer contacto com a equipa de restauradores, já que o espaço é vedado mas visível.





Gulbenkian de portas abertas e com janela no "online"

Na Gulbenkian, a Coleção Moderna continua fechada, antecipando o encerramento previsto para obras. Já a Coleção do Fundador volta a estar acessível, apesar das limitações no número de visitantes.



No Dia Internacional dos Museus, logo às 11h00, haverá uma visita guiada "online" com Penelope Curtis, a diretora do Museu Gulbenkian. Há depois, ao longo do dia, um vasto programa com música, conversas, "performances" e dança para assistir sem necessidade de sair de casa.





Serralves mostra "A Vida como ela é"

Em Serralves, as portas abrem pelas 10 horas da manhã. A efeméride é assinalada com um vasto programa que se estende ao longo do dia, contando com vários momentos ao ar livre. É possível assistir à programação através do Instagram da instituição. Pelas 18h00 é inaugurada a exposição "Lourdes Castro: A Vida como ela é", com presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca.





Se for ao CCB, leve os auriculares

Depois de dois meses encerrado por causa da pandemia, o Centro Cultural de Belém (CCB) volta com horário reduzido e apenas parte dos serviços. Sem esquecer o trabalho desenvolvido "online" nas últimas semanas – e que vai continuar-, o encontro com a arte passará a ser mais físico. Na Garagem Sul, com entrada livre, poderá assistir à exposição "O Mar é a Nossa Terra". Para tornar a experiência mais completa, estará disponível um guia áudio através do telemóvel. A instituição aconselha os visitantes a levarem os seus próprios auriculares.







Opções para escolher (e não aglomerar) nos museus de Lisboa

Nesta lista há museus para todos os gostos e interesses. Os espaços dedicados às artes plásticas que são geridos pela EGEAC, a empresa municipal para a Cultura de Lisboa, voltam a abrir portas. Exceção feita para o Atelier Museu Júlio Pomar e para a Casa Fernando Pessoas.



Segue então aqui a lista para que possa organizar algumas visitas, sempre seguindo as novas recomendações de segurança e procurando evitar picos de maior procura: Museu da Marioneta, Museu do Fado, Museu Bordalo Pinheiro, Museu do Aljube, as diferentes Galerias Municipais, Padrão dos Descobrimentos, Estufa Fria e Jardim da Cerca da Graça. O Museu Bordalo Pinheiro, por exemplo, vai oferecer a cópia de uma capa de um jornal bordaliano com a data do aniversário do visitante.





Já o Museu de Lisboa contará com entrada gratuita até final do mês em todos os núcleos (Palácio Pimenta, Santo António, Teatro Romano e Casa dos Bicos) e funcionará em horário reduzido das 11h00 às 17h00. No dia 18, há um percurso pelas ruas de Lisboa para acompanhar no Facebook.