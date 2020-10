Liderança de Boris Johnson no partido pode ser desafiada

O ministro das finanças britânico tem agradado aos eleitores neste período de crise pandémica com a sua empatia, mas a ação de charme também se estende aos colegas do partido conservador, avança a Bloomberg.





Rishi Sunak está a reunir um crescente número de apoiantes dentro do partido, que querem que este tome o lugar de primeiro-ministro, que agora pertence a Boris Johnson.





Johnson está a gerar desagrado ao liderar o país que regista a taxa de mortalidade de covid-19 mais alta da Europa, consequência de uma estratégia que desapontou. O primeiro-ministro prometeu também um sistema de testes que seria o melhor do mundo, mas que falhou.





Paralelamente, as conversações sobre o Brexit com a União Europeia chegaram a um beco sem saída. Nas sondagens, a popularidade do primeiro-ministro também está a decrescer.





Apesar de os conservadores parecerem querer virar a página no que toca ao seu candidato, fonte governamental afirma que as relações entre Johnson e os Tories estão melhores agora do que no inicio da pandemia, descrevendo as ideias de falta de unidade no partido como "lixo".