Macron vence Presidenciais francesas com 58% - Projeções

Emmanuel Macron terá vencido as eleições presidenciais francesas, realizadas este domingo, com 58,2% dos votos, de acordo com as primeiras projeções avançadas pela Ipsos-Sopra Steria para a France Télévisions, Radio France, France24-RFI-MCD.





Marine Le Pen, do Reagrupamento Nacional (antiga Frente Nacional), terá alcançado 41,8%.





A taxa de abstenção deverá ter sido de 28,2%, um valor que não se via numa segunda volta desde 1969 (31,3%).



Na primeira volta das presidenciais francesas, realizada a 10 de abril, Macron foi o mais votado dos 12 candidatos na corrida, obtendo 27,85% dos votos, seguido de Le Pen, com 23,15%, segundo os resultados oficiais.



Em 2017, Emmanuel Macron tinha vencido a segunda volta das eleições francesas com 66,1% dos votos, contra 33,9% de Marine Le Pen.





Em reação a estas primeiras projeções, Marine Le Pen lembrou que as suas ideias "chegaram à segunda volta" e considerou que, "com mais de 40% dos votos, este resultado é uma vitória notória"."Já fomos enterrados mil vezes mas estavam enganados", disse a candidatada derrotada, lembrando que se vão seguir em França eleições legislativas em junho.Para Le Pen, o resultado das eleições de hoje é sinal de "desconfiança do povo francês" e vontade "de uma grande mudança".

Se as projeções forem confirmadas pelos resultados oficiais, Macron, 44 anos, será o primeiro Presidente francês em 20 anos a ganhar um segundo mandato, desde Jacques Chirac em 2002.





Os franceses terão optado por renovar o mandato de um Presidente centrista liberal e muito pró-europeu, face a uma candidata radical, com "prioridade nacional" no centro do seu projeto, e extremamente crítica da União Europeia.