O Presidente da República acredita que poderá haver algum aproveitamento das empresas para subirem os preços acima do que seriam os efeitos diretos e indiretos do aumento do custo da energia e de outros efeitos da guerra na Ucrânia.



"Há uma componente em que se fica com a sensação de um aproveitamento da conjuntura", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa esta quinta-feira, numa entrevista conjunta à RTP e ao jornal Público. Trata-se de um "[aproveitamento] por quem diz que é uma oportunidade única e não repetível e deixa fazer incidir no custo dos produtos aquilo que é um processo aparentemente global", acrescentou, apontando a dificuldade em explicar esta componente que poderá estar a levar ao aumento dos preços.





O Presidente da República elogiou o arranque de "um processo mais sistemático de fiscalização e é bom que se apure aquilo que dessa componente difícil de explicar", acrescentando que pode não ser fácil chegar a conclusões, mas certo de que a guerra não pode justificar tudoQuestionado sobre se o Governo deveria repetir o apoio direcionado e único às famílias mais carenciadas - como no final do ano passado com um cheque de 240 euros - Marcelo afirmou que vai "depender muito do evoluir da guerra" e da evolução da inflação, se abranda e quanto."O Governo está numa de afinar à medida que a situação vai evoluindo", afirmou, lembrando o objetivo de "não pressionar as contas publicas". Para o Presidente da República, o executivo deve trabalhar num cenário de "copo meio cheio" e "copo meio vazio" para eventuais novos apoios às famílias.