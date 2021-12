Negociador britânico do Brexit David Frost demite-se do Governo

O secretário de Estado para as relações europeias, David Frost, que liderou as negociações do ‘Brexit' sob o primeiro-ministro Boris Johnson, demitiu-se do Governo britânico, noticiou no sábado o jornal Mail on Sunday.





O jornal, citando uma fonte governamental de alto nível, revelou que Frost deixaria o cargo em janeiro devido à sua "desilusão" com a "direção" da política governamental, nomeadamente as novas restrições impostas para conter a pandemia de covid-19.





Frost é considerado uma figura-chave nas negociações com a União Europeia, mas decidiu afastar-se do Executivo por discordar com o chamado "Plano B", que determinou a introdução de passes sanitários para entrada em discotecas e grandes eventos, a obrigatoriedade de vacinas para profissionais de saúde e o uso de máscaras em espaços públicos fechados.



Segundo o Financial Times, o governante terá escrito na carta de demissão enviada a Boris Johnson que o Reino Unido precisa de "aprender a viver com a covid". "Espero que possamos voltar ao normal em breve e que não sejamos tentados pelo tipo de medidas coercivas que vemos noutros sítios", escreveu Frost.





Frost também terá manifestado insatisfação com os recentes aumentos de impostos, que contrariam a ideologia dos Conservadores britânicos, tradicionalmente a favor de impostos baixos.



Nos últimos meses, Frost tem mantido intensas negociações com o vice-presidente da Comissão Europeia para Relações Interinstitucionais, Maros Sefcovic, para superar divergências sobre a implementação do chamado Protocolo para a Irlanda do Norte.