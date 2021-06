Primeiro-ministro sueco renuncia após voto de desconfiança

O primeiro-ministro sueco Stefan Lofven disse esta segunda-feira, 28 de junho, que apresentou a sua renúncia, dando ao presidente do Parlamento a tarefa de encontrar um novo primeiro-ministro, depois do líder social-democrata ter perdido um voto de desconfiança na semana passada, avançou a Reuters.





Lofven perdeu o voto de confiança no Parlamento a 21 de junho depois do Partido de Esquerda ter retirado o seu apoio, desencadeando negociações enquanto o centro-esquerda e a centro-direita tentavam alinhar apoio suficiente para formar um governo.



E tinha até esta noite para encontrar um novo apoio no Parlamento, de forma a entregar a tarefa de formação de um novo governo na expectativa de ser reconduzido ou convocar eleições antecipadas.

Lofven, um ex-chefe sindical e soldador, liderou uma frágil coligação de minoria com os verdes desde 2018, contando com o apoio de dois pequenos partidos de centro-direita e do Partido de Esquerda para permanecer no poder.



Segundo a Reuters, os blocos de centro-esquerda e centro-direita estão agora equilibrados no parlamento e as pesquisas de opinião mostram que uma eleição geral pode não mudar o quadro.