"Prudência". Partidos espanhóis reagem com cautela às sondagens

Os partidos reagiram com grande cautela às sondagens divulgadas ao final da tarde, quando ainda as urnas não estavam fechadas. Todas dão uma viragem de Espanha à direita com a vitória do Partido Popular, liderado por Alberto Feijóo.A secretária-geral do PP, Cuca Gamarra afirmou que esta é um grande dia para o Partido Popular. "Com toda a prudência, acreditamos que este vai ser um grande dia eleitoral porque o PP vai recuperar a condição de primeira força nas eleições gerais", afirmou.A porta-voz da direção do PSOE, Pilar Alegria, evitou fazer uma primeira análise das sondagens que dão a vitória do PP e perto da maioria absoluta com o Vox. "Aguardamos o encerramento das assembleias de voto nas Canárias, mas parece que a afluência será muito semelhante à de 2019. Nesta altura em que não iniciámos a contagem dos votos, a posição é de máxima prudência", afirmou.O porta-voz de Sumar, Ernest Urtasun, também pediu prudência, afirmando que ainda sem resultados oficiais "não podemos antecipar um cenário claro". O melhor é "esperar a contagem", afirmou, confiante de que será "uma noite muito longa".A contagem oficial começou às 20:00, hora de Lisboa, menos uma do que em Madrid.As sondagens dão todas a vitória ao PP, mas longe da maioria, com algumas a apontarem para a maioria com o Vox e outras sem garantir esse resultado.