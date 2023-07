Eleições em Espanha: Projeções dão vitória ao PP e maioria absoluta numa coligação de direita

Leia Também Espanha prepara-se para viragem à direita

O Partido Popular (PP) vence as eleições gerais em Espanha, mas longe da maioria absoluta, revela uma sondagem da RTVE/Sigma Dos, realizada ao longo da campanha eleitoral com 17 mil respostas validadas.De acordo com os dados revelados à hora de fecho das urnas, o PP, de Alberto Feijóo, consegue entre 145 e 150 lugares no parlamento, longe dos 176 necessários para governar em maioria absoluta.O PSOE, de Pedro Sánchez, conseguirá entre 113 e 118 mandatos nas Cortes, ainda mais afastado de chegar a formar governo sozinho.Esta sondagem mostra por outro lado, que o Vox passou para quarto lugar, tendo sido ultrapassar pela plataforma de esquerda Sumar, liderada por Yolanda Diaz, que terá conseguido entre 28 a 31 lugares. O partido liderado por Santiago Abascal terá entre 24 a 27 mandatos. Ou seja, juntando-se ao PP, poderia conseguir a maioria dos lugares.Para governar, o PP precisaria de juntar-se ao Vox, mas já no caso do PSOE, iria necessitar de mais partidos da esquerda para além da plataforma Sumar.Estes dados resultam de sondagens telefónicas e não à boca das urnas como acontece nas eleições em Portugal.Outra sondagem da Telecinco/GAD3 também dá vitória ao PP com 150 lugares no parlamento. O PSOE consegue 112, a plataforma Sumar 27 e o Vox 31, ficando em terceiro e não em quarto como no inquérito de opinião da RTVE.(Notícia atualizada às 19:30)