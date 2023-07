Feijóo determinado em formar governo em Espanha. Sánchez comemora "fracasso" da direita

Leia Também PP vence eleições em Espanha, mas coligação com Vox falha maioria absoluta

"Vou iniciar o diálogo para formar governo e peço que ninguém tente bloquear novamente Espanha". O presidente do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reagiu assim aos resultados eleitorais deste domingo no país. Apesar de ter sido o grande vencedor da noite, não conseguiu maioria absoluta, mas diz estar determinado em liderar o próximo Executivo.O PP conseguiu 33% dos votos (contra 21% em 2019), o que significa 136 dos deputados no parlamento, mas precisava de 176 para formar governo sozinho. Ainda assim, Feijóo celebrou o crescimento do partido, que venceu em 40 das 52 províncias e comunidades autónomas de Espanha. "Nunca antes o nosso partido subiu com tanta intensidade em eleições gerais. Ultrapassamos o PSOE em votos e em mandatos", disse."Temos uma grande maioria que é provável que seja uma maioria absoluta no Senado", referiu o líder do PP. "Amigos, conseguimos um resultado que há pouco mais de um ano e meio parecia impossível. Qual é a nossa obrigação agora? A nossa obrigação agora é que não se abra um período de incerteza em Espanha", acrescentou, reforçando o pedido que "ninguém" tente bloquear o país.O atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, comemorou o resultado das eleições, apesar de o PSOE ter sido ultrapassado pelo PP. "Conseguimos mais votos, mais lugares no parlamento e maior percentagem do que há quatro anos", começou por dizer o líder socialista. Sánchez celebrou a vitória do bloco de centro-esquerda. "O bloco de retrocesso, que propunha a revogação dos avanços dos últimos quatro anos, fracassou", afirmou numa referência ao PP e ao Vox.

O PP ficou com 122 mandatos e terá de recorrer a parcerias com partidos mais pequenos para pensar em propor-se a formar governo. É o caso da plataforma de esquerda, Sumar, cuja líder Yoland Díaz também destacou o desempenho da direita.



"Havia muita gente preocupada e hoje vão dormir mais tranquilos", disse Yolanda Díaz, a partir da sede madrilena do partido, que chega ao parlamento com 31 deputados. "Ganhámos. Hoje temos um país melhor", comemorou, deixando a promessa: "A partir de amanhã iniciarei um diálogo com todas as forças progressistas do nosso país para garantir o Governo em Espanha".