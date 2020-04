Reino Unido: 67 mil empresas solicitam lay-off em apenas 30 minutos

As candidaturas de empresas para aderirem aos apoios do Estado para o lay-off devido à pandemia abriram esta segunda-feira no Reino Unido e na primeira meia hora foram 67 mil as empresas que solicitaram a adesão ao regime. Esta "corrida" é justificada com a proximidade da data de processamento dos salários de abril.

O regime de lay-off simplificado devido à covid-19 no Reino Unido prevê que o Estado pague 80% dos salários dos trabalhadores abrangidos, até um limite de 2.500 libras (2.872,5 euros ao câmbio atual) mensais. Em declarações à BBC Radio 4, Jim Harra, responsável pelos serviços de Receita e Alfândegas britânicos, revelou que nos primeiros 30 minutos foram recebidas 67 mil candidaturas. "Reforçámos o sistema informático para que suporte o máximo de candidaturas", indicou o responsável. O novo portal permite que as empresas se candidatem online aos apoios, cujos pagamentos deverão ser disponibilizados no prazo de seis dias úteis. O ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, afirmou esta segunda-feira que este pacote de apoios "protegerá milhões de empregos em todo o país". De acordo com o "think tank" Resolution Foundation, oito milhões de trabalhadores serão pagos através deste mecanismo e estima o custo em até 40 mil milhões de libras (cerca de 46 mil milhões de euros) por cada três meses que vigore.