A Millhouse, a sociedade que gere os activos do milionário russo, escusou-se a comentar. Também o ministério da Administração Interna não comentou.



Abramovich não compareceu na final da Taça inglesa, jogo que decorreu este sábado e no qual o Chelsea, batendo o Manchester United, ergueu a Taça. Mas não há indicação da razão desta não comparência.



As relações entre o Reino Unido e a Rússia estão tensas depois de Londres ter acusado Moscovo de estar por detrás do envenenamento do agente duplo Sergei Skripal no Reino unido em Março, um envolvimento que a Rússia tem negado. O caso levou à expulsão de diplomas russos em vários países europeus, tendo também havido retaliação de Moscovo.

Abramovich, que é dono em Inglaterra do clube de futebol Chelsea, tem o processo de renovação do visto em curso, conforme o procedimento habitual, ainda que uma das fontes tenha acrescentado que está a demorar um pouco mais do que o normal, mas acredita não haver indicação de que o visto vai ser negado.