Reino Unido vai taxar lucros excessivos do petróleo e gás

O executivo liderado por Boris Johnson anunciou esta quinta-feira uma taxa de 25% sobre os lucros excessivos do petróleo e do gás no país, com o objetivo de criar um fundo de pelo menos 5 mil milhões de libras (5,9 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).





Com a possibilidade de redução desta taxa vão estar empresas que façam investimentos no país. Esta era uma preocupação central para os conservadores, que tinham até agora evitado avançar com este tipo de medidas com receio que desacelerasse o investimento das empresas de petróleo e gás no país.





Este fundo, explicou o ministro das Finanças, Rishi Sunak, irá suportar os britânicos, que vivem um aumento da inflação em 9%, máximos desde 1982, e do custo de vida. A taxa, adiantou, vai ser "temporária" e "específica".





Juntamente com esta medida, Sunak anunciou também um pacote de ajuda de 15 mil milhões de libras (17 mil milhões de euros) a famílias em dificuldades.





Derivado deste pacote financeiro vai estar um pagamento único de 650 libras (763 euros) a famílias com menores rendimentos, cerca de 8 milhões. A este valor vão-se juntar 300 libras (352 euros), para o aquecimento das casas no inverno; e ainda 150 libras (176 euros) para cerca de 6 milhões de pessoas portadoras de deficiência. Adicionalmente, o ministro conservador anunciou um valor de 200 libras (248 euros) a todos os cidadãos que pagam eletricidade, valor que não tem de ser reembolsado.

O ministro das Finanças adianta que um terço das famílias vai receber apoio direcionado, uma ajuda que vai totalizar os 9 mil milhões de libras (10 mil milhões de euros).





As grandes empresas de petróleo e gás do Reino Unido, a BP e a Shell, relataram máximos de lucros trimestrais este mês, numa altura em que beneficiam do aumento dos preços dos produtos devido à invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Desde esse período que os britânicos têm pedido que estas empresa sejam taxadas.