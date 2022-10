Sunak apela a "unidade" perante "profunda crise económica" no Reino Unido

Em pouco menos de um minuto, Rishi Sunak, que deverá assumir a pasta de primeiro-ministro do Reino Unido, discursou referindo que o país precisa de "estabilidade e unidade" e prometeu servir com "dignidade".O antigo ministro das Finanças de Boris Johnson, referiu ainda que o país se encontra "numa profunda crise económica" e que a sua "prioridade" será voltar a unir o Reino Unido.Sunak agradeceu ainda a Liz Truss pelo seu "serviço público dedicado" ao país "em circunstância extremamente difíceis".A oficialização de Rishi Sunak na liderança do executivo britânico não deverá acontecer ainda hoje, é o que revela a BBC, citando a porta-voz da atual primeira-ministra.Rishi Sunak foi eleito esta segunda-feira para presidir os "tories" e assumir o governo britânico, após a desistência de Penny Mordaunt, a segunda candidata. Com apenas um candidato os militantes do Partido Conservador não poderão votar em quem querem à frente do Executivo.(Atualizado às 17:15h)