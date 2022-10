Rishi Sunak vai ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.



You have my full support. — Liz Truss (@trussliz) October 24, 2022

Rishi Sunak deverá ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido e ser o mais jovem detentor da pasta em mais de 200 anos. Foi o que anunciou Graham Brady, o presidente do Comité 1922, responsável por questões internas do partido Conservador.Até à manhã desta segunda-feira também Penny Mordaunt tinha anunciado que ia concorrer ao cargo, mas acabou por retirar a candidatura. "Todos devemos ao país, uns aos outros e a Rishi Sunak, unirmo-nos e trabalharmos juntos pelo bem da nação", afirmou Mordaunt, através de um "post" na rede social Twitter.Tal como tinha sido definido pelo Comité, se na segunda-feira existisse apenas um candidato à presidência do partido, esse parlamentar deveria assumir a pasta de primeiro-ministro. Isto sem que os militantes dos "tories" tivessem qualquer voto nesta escolha.A subida de Rishi Sunak, o primeiro membro de uma minoria étnica a assumir a liderança do executivo britânico, vem depois de um fracasso nas eleições internas dos Conservadores há cerca de dois meses, altura em que foi eleita Liz Truss.O antigo ministro das Finanças de Boris Johnson tem agora a difícil tarefa de lidar com a turbulência nos mercados, após a montanha russa provocada durante os 45 dias de Truss, que teve à cabeça um mini-orçamento, posteriormente revertido quase na sua totalidade.Rishi Sunak, que deverá, de acordo com a imprensa britânica, tomar posse entre hoje e amanhã, terá uma semana para preparar um novo orçamento a ser apresentado no dia 31 de outubro. As questões sobre se Jeremy Hunt se deverá manter como ministro das Finanças ainda estão em aberto.Num discurso aos parlamentares conservadores, Rishi Sunak terá dito que está dentro dos planos realizar eleições gerais, nem proceder a mais cortes de impostos, é o que avança a Bloomberg, citando fontes que terão estado dentro da sala.Entretanto, a atual primeira-ministra, Liz Truss, já congratulou Sunak, através de um "post" no Twitter que termina dando "todo o apoio" ao próximo líder do governo.Em reação, os juros da dívida com maturidade a dez anos aliviam 22,5 pontos base para 3,813%. Já as Gilts a 30 anos, que foram alvo de intervenção do Banco de Inglaterra, perdem 16,6 pontos base para 3,881%.No caso da libra, a moeda britânica segue a negociar com perdas face ao dólar norte-americano e cai 0,17% para 1,1284 dólares. Em relação à moeda única europeia a libra valoriza uns ligeiros 0,04% para 1,1463 euros.(Atualizado às 15:13h)