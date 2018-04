Terra natal de Marx emite notas de 0 euros com face do pai do comunismo

A cidade alemã de Trier, terra natal de Karl Marx, está a vender como souvenir notas com o valor facial de zero euros e com o rosto do pai do comunismo. A iniciativa insere-se na comemoração dos 200 anos do nascimento de Marx, que se celebra a 5 de Maio.

As notas com a face de Marx, vendidas por três euros cada, são uma das recordações mais populares, o que já levou as autoridades do turismo local a encomendarem uma nova emissão de notas.





As notas podem ser compradas na Porta Nigra, o principal monumento de Trier e um dos maiores portões do tempo do Império Romano localizado a Norte dos Alpes.



Marx viveu em Trier até aos 17 anos.



Na data do seu aniversário, a cidade irá inaugurar uma enorme estátua de bronze do filósofo, uma oferta do governo chinês.

Marx, co-autor com Friedrich Engels, do "Manifesto Comunista" e autor de "O Capital", é considerado o pai do comunismo."Este souvenir brinca com a crítica de Marx ao capitalismo e claro que as notas de zero euros encaixam perfeitamente", disse à Reuters Norbert Kaethler, director do gabinete de turismo de Trier.O gabinete de turismo revelou que já vendeu cinco mil notas e que vai imprimir mais 20 mil. As notas de Marx já se encontram à venda em diversos sites de numismática por valores que chegam aos 29 euros.