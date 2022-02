Ucrânia sofre maior ataque informático da história

Leia Também Ucrânia prepara-se para declarar estado de emergência nacional

Vários sites governamentais e de bancos da Ucrânia sofreram esta quarta-feira um ataque informático de larga escala, naquele que já foi considerado por fontes oficiais, citadas pelos meios de comunicação, como o maior da história do país.Entre os organismos afetados - que ficaram com os seus serviços em baixo - estão o Parlamento, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o PrivatBank, o maior banco do país.Nas redes sociais, o ministro da Transformação Digital do país, Mykhailo Fedorov, confirmou as falhas nos sites, sublinhando que foram resultado de um ataque, sem especificar a origem, indica a Bloomberg.Já na semana passada o país foi alvo de diversos ataques informáticos, que os Estados Unidos e o Reino Unido atribuíram ao governo russo. A NetBlocks indica que o ataque desta quarta-feira "parece consistente" com o incidente da semana passadaO parlamento ucraniano deverá decretar ainda esta tarde o estado de emergência no país face aos recentes avanços russos. A medida irá vigorar por um período previsto de 30 dias, de forma a que o executivo consiga impôr restrições na liberdade de circulação, ajuntamentos e media, apesar de fontes oficiais terem desvalorizado o impacto da medida e apelado à calma dos cidadãos.Os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido já avançaram com um pacote de sanções à Rússia, no entanto, a reação dos mercados foi mais moderada do que o esperado.