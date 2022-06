UE mais perto de assegurar um salário mínimo justo para todos os trabalhadores

A Comissão Europeia elogiou esta terça-feira o acordo político firmado entre o Parlamento Europeu e os Estados-Membros no que diz respeito à diretiva sobre os salários mínimos adequados proposta por Bruxelas em outubro de 2020.Esta foi uma das promessas da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no início do seu mandato: um instrumento legal que permita que todos os trabalhadores na UE tenham um salário mínimo justo.A diretiva agora aprovada estabelece um quadro legal para a adequação dos salários mínimos, promovendo a negociação coletiva sobre a fixação dos salários e reforçando o acesso efetivo dos trabalhadores à proteção do salário mínimo na UE."A UE cumpriu a sua promessa. As novas regras sobre os salários mínimos vão proteger a dignidade do trabalho e garantir que quem trabalha recebe. Tudo isto será feito em respeito total com as regras nacionais e parceiros sociais de cada país", disse a Von der Leyen.