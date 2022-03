UE pondera novas sanções à Rússia que podem incluir embargo ao petróleo e carvão

destruição atual na Ucrânia, é muito difícil dizer que não deveríamos atuar no setor de energia, particularmente no petróleo e carvão", referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda, Simon Coveney, citado pela Reuters.



O embargo à energia russa é um "passo lógico" para vários países, mas a Alemanha tem alertado para os riscos de agir rápido demais numa altura de escalada dos preços da energia. Já a França considera que a imposição de novas sanções não deve ser um tema "tabu", tendo em conta os ataques perpetrados contra civis.



Por outro lado, há quem defenda que o ataque com armas químicas ou o pesado bombardeamento de Kiev são os "gatilhos" para a Europa avançar com um embargo à energia russa.



"É inevitável que se comece a falar sobre o setor de energia, e definitivamente podemos falar sobre petróleo porque é a maior receita do orçamento da Rússia", argumentou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, à entrada da reunião, sublinhando que a Europa não se pode "cansar" de impor sanções à Rússia.



O novo pacote de sanções poderá juntar-se ao que já está atualmente em vigor e que prevê o congelamento de ativos do banco central russo e de vários oligarcas ligados ao regime de Vladimir Putin, bem como a exclusão de sete bancos russos do sistema Swift, que permite as transações financeiras internacionais.