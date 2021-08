Vendas a retalho continuam a subir na Zona Euro em junho. Portugal com queda de 1,6%

Leia Também Portugal contraria subida das vendas a retalho na Zona Euro com segunda maior quebra

As vendas a retalho subiram 1,5% em junho na Zona Euro, revelam os dados divulgados pelo Eurostat. A comparação é estabelecida com o mês anterior, de maio de 2021. Os mesmos dados dão ainda conta da subida de 1,2% deste indicador na União Europeia. As vendas a retalho na Zona Euro têm vindo a recuperar, após a queda registada de 3,8% verificada em abril deste ano.Já na comparação homóloga, quando se compara com o mês de junho de 2020, a subida nas vendas a retalho é mais elevada, nos 5% na Zona Euro.O Eurostat indica que as vendas a retalho subiram 3,8% nos combustíveis e 3,4% para produtos não alimentares em relação a maio de 2021. Já as vendas de alimentação, bebidas e tabaco caíram 1,5% na Zona Euro em junho.Entre os Estados-membros, a maior subida nas vendas a retalho pertence à Irlanda, onde foi contabilizado um aumento de 9,4%, seguida pela Alemanha e Letónia, ambos com uma subida de 4,2% e a Lituânia (subida de 2%). Já em Malta, Áustria e na Croácia as vendas a retalho registaram uma quebra face a maio, de 3%, 2,7% e 2,6%, respetivamente.Em Portugal, as vendas a retalho caíram 1,6% no mês de junho, face ao mês anterior. Este ano, este indicador já registou quebras nos meses de janeiro e fevereiro. Comparando com junho de 2020, as vendas a retalho aceleraram em Portugal, com uma subida de 7,5%.