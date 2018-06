Viajar com apoio da UE? Jovens de 18 anos podem candidatar-se a partir de amanhã

A medida aprovada em Março deste ano no Parlamento Europeu vai avançar e as candidaturas começam já esta terça-feira. Podem candidatar-se os jovens que façam 18 anos até 1 de Julho deste ano. Na primeira ronda de candidaturas, a Comissão Europeia vai seleccionar, pelo menos, 15 mil jovens europeus em Junho.





As candidaturas podem ser submetidas por jovens que tenham nascido entre 2 de Julho de 1999 e 1 de Julho de 2000, ambas as datas incluídas no período. A candidatura tem de ser submetida pelo European Youth Portal até ao dia 26 de Junho. Os jovens podem viajar sozinhos ou acompanhados por um grupo com cinco elementos, no máximo.A duração da viagem pode variar entre um e 30 dias e pode incluir entre um a quatro países estrangeiros entre os 28 Estados-membros. A viagem tem de começar entre 9 de Julho e 30 de Setembro. As viagens serão feitas em segunda classe e, na maior parte dos casos, de comboio, sendo que há a possibilidade de fazer percursos alternativos de autocarro ou barco. Para os casos de ilhas como Açores ou Madeira os jovens têm a hipótese de viajar de avião.No processo de candidatura, os jovens terão de responder a cinco perguntas relacionadas com o Ano Europeu do Património Cultural 2018, as iniciativas da União Europeia para os jovens e as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Além disso, vão ter de responder a uma pergunta adicional sobre quantos jovens pensam que se candidatarão a esta iniciativa. A resposta a estas perguntas permitirá a Bruxelas fazer a selecção.



Cada Estado-membro terá direito a um número de passes de viagem consoante a percentagem da sua população no total da União Europeia. Ou seja, a selecção será feita por nacionalidades. No caso de haver menos candidaturas do que bilhetes disponíveis na quota de um Estado-membro, o excedente será redistribuído pelos países onde exista um excesso de candidaturas.



Consoante o número de candidaturas desta primeira chamada, Bruxelas abrirá uma nova ronda no Outono deste ano. Para já o orçamento é de apenas 12 milhões de euros pelo que não é possível oferecer a viagem a todos os jovens europeus com 18 anos.





A Comissão Europeia estima que sejam 5,8 milhões por ano os jovens que atingem a maioridade. Se metade estiver interessado nesta iniciativa, e tendo em conta o valor do passe de viagem (255 euros), estima-se um custo de 750 milhões de euros por ano.



Para os próximos anos a ambição é contida. No orçamento para o período entre 2021 e 2027, a Comissão propõe que sejam alocados 700 milhões de euros para esta iniciativa, dentro do programa Erasmus, o que permitirá financiar as viagens de 1,5 milhões de jovens europeus durante esse período.