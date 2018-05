Comissão Europeia propõe orçamento comunitário superior a 1 bilião de euros

comissário do orçamento, Günther Oettinger, que falou no plenário europeu depois de Juncker.



A Comissão define ainda um conjunto de novas receitas para financiar o orçamento (num total de 12% do orçamento global) através de recursos próprios:

The new budget is an opportunity to shape our future as a new, ambitious Union of 27 bound together by solidarity. With today's proposal we have put forward a pragmatic plan for how to do more with less. #EUBudget #FutureOfEurope https://t.co/4DDVNmTWdX pic.twitter.com/3pzG9nh1Js — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 2 de maio de 2018



Como notou o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, os deputados europeus preferiam que a contribuição nacional aumentasse para 1,3% do RNB. Tajani garantiu que o Parlamento tudo fará para assegurar que os meios financeiros para a Política Agrícola Comum (PAC) a quebra prevista em torno de 5% face ao último quadro financeiro. O Governo português propôs que cada Estado-membro contribuísse com 1,2% do RNB. Também a política de coesão (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão) sofre um corte de cerca de 5%. A PAC e a política de coesão continuam a ser as maiores rubricas apesar dos cortes.





A Comissão explica que estes cortes permitem "reflectir a nova realidade de uma União a 27" e também responder a novos desafios que integram pela primeira vez as rubricas do orçamento comunitário plurianual. É o caso dos dois novos instrumentos orçamentais que visam contribuir para a estabilidade da Zona Euro e reforçar a convergência no seio da moeda única. Contudo, estes instrumentos também se destinam aos países externos ao bloco do euro porque permitirão melhorar as condições dos mesmos para uma futura adesão à moeda europeia.