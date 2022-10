Volume do comércio a retalho volta a cair em agosto na Zona Euro e UE

Em agosto o volume do comércio a retalho voltou a cair face ao mês anterior, mais concretamente 0,3% na Zona Euro e 0,2% na UE, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Em termos homólogos, registou-se uma queda de 2% na Zona Euro e 1,3% no conjunto dos 27 Estados membros.

Durante este período, na Zona Euro, o volume do comércio a retalho diminuiu 0,8% no setor dos alimentos, bebidas e tabaco, enquanto aumentou 0,2% no caso dos produtos não alimentares e cresceu 3,2% no que toca aos combustíveis.

Em termos homólogos, o volume caiu 3% no caso dos produtos não alimentares enquanto os produtos alimentares, bebidas e tabaco registaram uma queda de 2%. O volume do comércio a retalho no caso dos combustíveis cresceu 5,1%.

Já na UE, o volume do comércio a retalho registou uma queda em cadeia de 0,6% no setor dos alimentos, bebidas e tabaco, enquanto aumentou 0,1% no caso dos produtos não alimentares e subiu 2,9% na rubrica dos combustíveis.



Numa análise em cadeia, as maiores quedas de volume foram registadas nos Países Baixos (-2,2%), Alemanha (-1,3%) e Malta (-1,1%). Os maiores aumentos foram contabilizados peça Eslovénia (7,0%), Luxemburgo (3,8%) e Irlanda (3,5%).

Já face a agosto do ano passado, o volume de comércio a retalho diminuiu 2,6% na rubrica dos produtos não alimentares e 1,3% no caso dos produtos alimentares, bebidas e tabaco, enquanto cresceu 5,5% no que toca às vendas de combustíveis.

Em termos homólogos na Dinamarca (-6,0%), Países Baixos (-5,8%) e Finlândia (-4,7%) registaram as maiores perdas de volume, enquanto, Eslovénia (+31,8%), na Polónia (+8,0%) e em Chipre (+5,1%) contabilizaram um maior aumento do comércio a retalho.